شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: تهديدات إيران بشن حرب "مثيرة للسخرية والان مع التفاصيل

رد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية على تحذيرات وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف" حول اندلاع حرب شاملة.

وقال الجبیر، في مقابلة مع قناة "CNBC "الأمریكیة، الیوم السبت، إن تحذیر إیران من اندلاع حرب شاملة حال تعرضھا لأي ضربة من السعودیة أو الولایات المتحدة "مضحك" و "مثیر للسخریة".

وأضاف الجبیر، "ھذه المرة لیست الأولى التي یعلن فیھا وزیر الخارجیة الإیراني، محمد جواد ظریف، شیئا مضحكا وفي الحقیقة مثیرا للسخریة".

وتابع الجبیر السلطات السعودیة ستتحمل المسؤولیة عن حمایة حدودنا وشعبنا وبنیتنا التحتیة، لكن العالم أیضا مسؤول عن ضمان عدم ھروب إیران من المحاسبة لقتل الناس وتأمین حریة الملاحة في الخلیج وبحر العرب لمنع تعطل إمدادات الطاقة العالمیة".

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واعتبر أن محاولات التعاون مع إیران لحل المشاكل العالقة، مثل المبادرة الألمانیة الفرنسیة لإطلاق عمل آلیة مالیة خاصة من شأنھا الالتفاف على العقوبات الأمریكیة، لیست إلا استرضاء لإیران، مشیرا إلى أن ھذه السیاسة لن تسفر عن نتائج إیجابیة.

وأوضح: "إذا كنت تعتقد أن التساھل مع إیران سیجعلھا تتصرف بشكل أفضل، فإن ذلك لن یحدث، كما لم یحدث على مدار السنوات الـ40 الماضیة".

وأكد أن فكرة عرض قروض على إیران لیست إلا استرضاء، وكلما حاول أحد على مدى السنوات الـ40 الأخیرة استرضاء إیران، استخدمت ھي ھذا الأمر لإلحاق أضرار".

وأشار وزیر الدولة للشؤون الخارجیة السعودي على أن الھجوم على "أرامكو" لم یستھدف المملكة فحسب وإنما كل المجتمع الدولي.