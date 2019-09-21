هكذا تفاعل أهالي الجوف مع تهنئة الأمير فيصل بن نواف

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

لقيت الكلمات الصادقة التي غرد بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف، أمير منطقة الجوف، تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89.

وانطلق المواطنون بالردود تفاعلًا مع هذه الكلمة؛ حيث غرد حمد العريض قائلًا: ‏‎كل عام أنت والوطن وأهله وقادته ومن هو على أرضه بخير وعافية.

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وقال سعد الحسين: ‏‎حفظ الله بلادنا ومليكنا وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية من كل مكروه وسوء؛ إنه سميع مجيب… يا بلادي واصلي والله معك واصلي والله يرعاك.

بدوره قال مياح الفهيقي: ‏‎حفظ الله ولاة أمرنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان بقيادتهم الحكيمة… وشكرًا لكم سمو الأمير… دام عزك وطن العروبة.

وتابع محمد المانع: ‏‎يا صاحب السمو كلنا تمثلنا تهنئة سموكم الكريم لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده ونحن بدورنا نهنئ سموكم وسمو نائبكم حفظكما الله وحفظ الله مملكتنا من شرّ الأشرار وكيد الفجار.

وكان الأمير فيصل بن نواف سأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.