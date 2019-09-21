بدأها مخاوي الليل في الجوف.. حفلات روتانا تطرب الجماهير وتعزز الروح الوطنية

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

امتزجت المشاعر الوطنية مع مشاعر الحب والعطاء عبر عدد من حفلات روتانا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، وانطرب المواطنون على أنغام الموسيقى يحملون علم المملكة وصور القيادة.

بلبل الخليج:

وبدأت احتفالات اليوم الوطني مع النجمين نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن، وذلك على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا بمنطقة الجوف.

وتميز الحفل بالرقي والأنغام الصادحة بصوتي بلبل الخليج ومخاوي الليل، وسط تفاعل الجمهور.

ثلاثية غنائية في تبوك:

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وكان أهالي تبوك ليلة أمس على موعد مع سفير الأغنية الخليجية، الفنان عبدالله الرويشد الذي أشعل الأجواء بمجرد ظهوره، فهنأ الجمهور العريض بالعيد الوطني، وسط هتافات محبة من الحاضرين.

وفي مشهد رائع، جمع “الرويشد” كل من الفنانة “أصالة” و”أصيل أبو بكر”، قدم النجوم ثلاثية غنائية بعنوان “ما علينا يا حبيبي”، للفنان القدير أبو بكر سالم والد الفنان “أصيل”.

واختتم الرويشد فقرته بأغنية “يا عمري يا السعودية”، وسط حماس وفرحة الجماهير التي رفعت الأعلام في كل أرجاء المسرح.

أما أصيل أبو بكر، فقد استهل فقرته بأغنية “لا يهمك يا وطننا”، مقدمًا مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور.

وكانت فقرة الفنانة السورية “أصالة”، التي قدمت باقة من أغانيها لاسيما باللهجة الخليجية وسط تفاعل الحضور، فيما صعدت إلى المسرح طفلة رقصت وغنت معها.

وعلى مسرح مركز الأمير سلطان الثقافي في جازان يحتفي ثلاثة من أساتذة الفن باليوم الوطني وهم فنان العرب محمد عبده وضيفة السعودية الفنانة أنغام والفنان تركي عبدالله.