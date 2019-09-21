عروض اليوم الوطني المٌعلن عنها منذ قليل تخفيضات وهدايا لا مثيل لها

ما زالت عروض اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية مستمرة وتتزايد كل ساعة تقريبًا، حيث تسعى جميع الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات والمطاعم وغيرها، في مشاركة المواطنين السعوديين الاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، والتي تم فيها توحيد المملكة وإعلان وقيامها وهو يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ولكن بكل التأكيد يتم إطلاق الاحتفالات قبل ذلك التاريخ بعدة أيام وهو ما حدث بالفعل في جميع ربوع السعودية.

عروض اليوم الوطني

من بين ما تم الإعلان عنه منذ قليل تخفيضات معامل البرج، والتي طرحت تسعة تحاليل طبية بقيمة 89 ريال سعودي، مع خصومات أخرى على باقات صحتى والمُخصصة للفحص الشامل، ويمكن الاستفسار عنها من خلال هذا الرقم 92000422، كذلك أعلنت أسواق لولو عن خصوماتها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من غدًا الأحد على عدد كبير من المنتجات في الرياض فقط، لم يفوت ماكدونالدز الفرصة ليشارك السعوديين أيضًا في تلك الاحتفالات بطرح عرض متميز والمتعلقة بوجبات ماك.

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من بين عروض اليوم الوطني المُعلن عنها منذ قليل تلك التي طرحها مايسترو للبيتزا، وهو عند شراء واحدة يمكنك الحصول على الثانية مجانًا، ومن الخصومات المتميزة كان حراج للسيارات متواجد، حيث كانت لديه مجموعة من المنتجات التي تصلح كهدايا مثل الشنط الحريمي والساعات والأقلام، وشمل العرض الحصول على المنتج الثاني بخصم 89 ريال سعودي.

هذا ويتم طرح العديد من الخصومات بشكل مستمر، وما يميز تلك التخفيضات أنها مستمرة حتى بعد اليوم الوطني بيومين أو ثلاثة وبعضها بأسبوع كامل.