شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: الانقلاب الحوثي بقعة سوداء في تاريخ اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أن الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران يوم ٢١سبتمبر ٢٠١٤، مثّل بقعةً سوداء حالكة السواد في تاريخ الشعب اليمني العظيم، مشدداً على أنه لا خروج من هذه البقعة إلا باصطفاف أحرار اليمن في الداخل والخارج خلف الشرعية، لإنهاء الانقلاب واستعادة دولة النظام والقانون والحرية والعدالة والعيش الكريم لكل اليمنيين. وأضاف: «لقد كان ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ يوم النكبة في تاريخ اليمن، قدَّم فيه الجيش اليمني كوكبة من خيرة أبنائه دفاعاً عن صنعاء، ولم تكن مليشيا الحوثي الانقلابية إلا عصابة عنصرية لا تؤمن بالشراكة ولا بالتعايش». وأشار عبر «تويتر» اليوم (السبت)، إلى أن المليشيات الانقلابية وقّعت على اتفاق السلم والشراكة ثم انقلبت عليه، ومضت في شراكة مع المؤتمر بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ثم انقلبت عليه واغتالته كما اغتالت الكثير من أحرار اليمن وأمنه واستقراره. وقدَّم نائب الرئيس اليمني الشكر والتقدير للمملكة التي تقود تحالفاً لدعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة دولة النظام والمواطنة، في حين تقود إيران مشاريع الخراب والموت والقتل والفوضى في المنطقة من خلال مليشياتها الطائفية في اليمن والعراق وسورية ولبنان.