السعودية | السعودية.. التحقيق بفيديو مفزع لشخص يعذب رضيعة بوحشية

شكرا لقرائتكم السعودية.. التحقيق بفيديو مفزع لشخص يعذب رضيعة بوحشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع فيديو مروع لشخص يعذب طفلة رضيعة بوحشية ويصفعها على وجهها أكثر من مرة.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".

وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف".

وكان مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، غضب المجتمع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.