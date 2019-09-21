، تغطيات تحتفي بـ89 عامًا من الازدهار في اليوم الوطني السعودي تحت شعار "#سارعي" على MBC1 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حلقات خاصة من: "كلام نواعم" و"حراك مع ملاك" و"معالي المواطن" تلقي الضوء على إنجازات المملكة

رافعة وسم #سارعي، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، تنطلق تغطية مفتوحة طوال اليوم على MBC1. تتوزّع مواقع التغطية بين الرياض والدمام وجدّة ومناطق عدة من المملكة، بالإضافة إلى حلقات خاصة لكوكبة من البرامج. كما يحتفل "كلام نواعم" بالمناسبة من خلال حلقة ترصد جوانب مختلفة من الحياة في المملكة من السياحة والنشاطات الترفيهية إلى الوضع البيئي، ويشارك النواعم تقديمها لأول مرة رجل. فيما تقدم ملاك الحسيني حلقة خاصة من برنامج "حراك مع ملاك"، وكذلك علي العلياني في برنامج "معالي المواطن".

"كلام نواعم".. بصمات المرأة في مختلف القطاعات في المملكة

ضمن حلقة من "كلام نواعم" يتولى تقديمها مذيعات سعوديات، اثنتان منهما من نواعم البرنامج أصلاً، وهما نادية التميمي وسمر المقرن، فيما تنضم إليهما كل من هيا صوان (إحدى مذيعات برنامج "همسة")، ومنى موصلي (مقدمة برنامج "Top Chef" وعضو لجنة التحكيم فيه)، ويشارك في التقديم إعلامي رجل لأول مرة هو ياسر السقاف (مقدم برنامج "The Voice").

ويتوجه المذيعون الخمسة إلى المملكة العربية السعوديّة، بتحيات ورسائل ملؤها الفخر والاعتزاز. ويتخذ الاحتفاء بالمناسبة طابعًا استثنائيًا، إذ تجمع الحلقة وجوهًا إعلامية سعودية تطل على MBC، وتضيء أيضًا على مجالات عدة كالترفيه، السياحة، البيئة، التراث وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

وفيما يعد قطاع الترفيه في المملكة جزءًا أساسيًا من التطورات الحاصلة فيها من خلال المواسم الثقافية والترفيهية، تعرض الحلقة تقارير تتطرق إلى مستقبل الترفيه، وتستضيف ذكي حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة تعنى بتنظيم الفعاليات والمهرجانات، والدكتورة نورة محمد العنبر، ممثلة قطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه، واللذان يتحدثان عن الفعاليات والنشاطات الترفيهية ودورها في جذب السياح.

كما يتطرق الحديث إلى الأماكن السياحية السعودية الجاذبة ومستقبل ذلك القطاع الذي يتجه لاستقبال نحو 100 مليون سائح في السنوات المقبلة. وتستقبل الحلقة أبرار باشويعر المرشدة السياحية وصاحبة وكالة مغامرات وهوايات لتنظيم الرحلات حول المناطق السياحية، موضحة أهميتها على الخريطة العالمية. كما تتطرق مع العالمة البيئية ماجدة أبو راس إلى الملف البيئي بحسب رؤية 2030، والهادف إلى الحدّ من التلوث ومقاومة التصحر والاستثمار في البيئة. تشكل المائدة السعودية جزءًا لا يتجزأ من الحلقة، إذ يجتمع الضيوف والمقدمون على مائدة شهيّة تضم أكلات سعودية تراثية وشعبية، ويتوقفون عند علاقة تلك المأكولات بالعائلة ويسترجعون الذكريات.

ضيوف ومتابعات مع مذيعين شباب ومن جيل الرواد

وخلال اليوم الوطني السعودي الـ 89، وبين استديوهات MBC في المدن السعودية المختلفة ودبي، يتوزع المذيعون والمذيعات في يوم طويل ينطلق عند العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية؛ لنقل فعاليات ذلك اليوم من خلال تغطيات مباشرة ومتابعات للاحتفالات، وتتضمن تهاني العيد للمواطنين، من مناطق عدة ومع مجموعة من الضيوف، الفنانين والشعراء ونماذج سعودية متألقة وصاحبة بصمة في المجتمع.

كما تنطلق تغطية على الأرض مع عددٍ من المذيعات السعوديات من جيل الروّاد والجيل الحالي، وتشمل مختلف مناطق المملكة بما فيها الحد الجنوبي. ويتولى التقديم سارة مراد، علي الغفيلي، عبدالعزيز الفضلي، حمود الفايز، تغريد الهويش، مالك الروقي، يوسف الغنامي، نرجس العوامي، سامي جميل، فضلاً عن المذيعات من جيل الرواد منى أبو سليمان، سلوى شاكر، مريم الغامدي، نوال بخش وهدى الرشيد. كما يتطرق الحديث إلى نهضة البلاد على مختلف الأصعدة الاقتصادية منها والدبلوماسية والدولية والاجتماعية، ويحظى الجمهور بفرصة الفوز بجوائز قيمة.

وتتضمن التغطية الخاصة على امتداد اليوم تقارير تتناول كل محاور ذكرى اليوم الوطني، تتناول سيرة سريعة لأبرز الشخصيات والرموز الراسخة في ذاكرة السعوديين، منهم سعود الفيصل، خالد الفيصل، بدر عبد المحسن، بكر الشدي، غازي القصيبي، ماجد عبد الله، صالح النعيمة، محمد عبده، طلال مداح، الملحن محمد شفيق، غادة المطيري، ناصر القصبي، سليمان العيسى، خلف بن هذال.

كما يتخلل اليوم، تقارير عن كبار سن عاشوا السعودية في مرحلة ما قبل التأسيس ثم رحلة التأسيس، ووثائقي عن سيرة الملك المؤسس، وتقرير بعنوان "ملوك الأمة"، وآخر عن تمكين المرأة ثم عن المشروعات العملاقة، وعن السعودية في قمة العشرين، وآخر عن أجانب عاشوا في السعودية ويروون تجربتهم على هذه الأرض، إضافة إلى مقابلات سريعة مع أمراء المناطق.

"حراك مع ملاك".. إضاءة على رحلة 89 من العطاء والازدهار

وفي موازاة التغطية الخاصة طيلة اليوم الوطني، تخصص ملاك الحسيني حلقة برنامجها هذا الأسبوع من "حراك مع ملاك"، للإضاءة على المناسبة، وتستعرض مع ضيوفها مسيرة 89 عامًا من العطاء والازدهار.

"معالي المواطن"... يحتفي بالوطن والأرض مستعرضًا الإنجازات

ومن جانب آخر، يطرح علي العلياني في برنامج "معالي المواطن" موضوعات خاصة، يحتفي فيها بالوطن والأرض مضيئًا على ملفات سياسية واجتماعية وثقافية مع شخصيات عامة ومهتمين بالشأن السعودي.

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