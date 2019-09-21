، مدير "جوازات مكة": اليوم الوطني للمملكة وقفة نستذكر فيها مرحلة التأسيس والبناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عابد بن فايز الحارثي، باسمه ونيابة عن منسوبي جوازات المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولوزير الداخلية -حفظهم الله-، وللشعب السعودي؛ وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٨٩ "همة حتى القمة".

وأكد اللواء الحارثي أن "اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وقفة نستذكر فيها مرحلة التأسيس والبناء لهذا الوطن، ونستشعر فيها التحول الكبير الذي شهدته بلادنا على يد المغفور له –بإذن الله– الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي جمع الشتات، ووحد الصف، وقضى على الخلافات والنزاعات القبلية، وأزال النعرات؛ ليجعل لنا وطنًا واحدًا، وكيانًا واحدًا، وكلمة واحدة، ورسم لنا منهجًا واضحًا، وحدد لنا رؤية واضحة، تسير عليها هذه البلاد منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد".

وقال اللواء الحارثي بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة: "إن ذكرى اليوم الوطني محطة يستنهض فيها أبناء هذا الوطن عزهم ومكانتهم بالانتماء له بكل شموخ ورفعه، ويحق لنا أن نفخر بمنظومة المنجزات، التي يصعب على المرء أن يذكرها في سطور، ولم يكن لها أن تتحقق لولا توفيق الله، ثم همة وحنكة رجالات يقودون سفينة السعودية بكل أمانة ومهارة وحزم".

وأضاف: "يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– نحو مسيرة الحاضر والمستقبل وفق رؤية 2030، وهي ملحمة للتحدي والبناء التنموي لعصر جديد من المعرفة والعلم والاقتصاد.. وإن طموح هذا الوطن بشبابه وقياداته سيكون عنان السماء".

وأكد أن السعودية حققت منذ توحيدها معجزة مستحيلة على غيرها؛ فالشتات تحول إلى وحدة كلمة ووحدة وطن، ونتجت منه أمة لها مكانتها المرموقة؛ فأضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية في ظل التمسك بالثوابت التي تنطلق من شرعنا الإسلامي المطهر وقيم عروبتنا الأصيلة. وقد شهدت السعودية إنجازات مهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، شكلت قفزة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة، خطط لها بمهارة واقتدار. ولقد اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بسمات حضارية ومدنية رائدة، جسدت تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، من خلال بناء شراكات دولية جديدة، وقرارات تعزز مكانة السعودية، وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته ونموها وأمنها.

وسأل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة الله -سبحانه وتعالي - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على الحدود.