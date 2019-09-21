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عثر مواطن أثناء رعيه بأغنامه اليوم، على جثة شخص أسفل شجرة بالقرب من جبل عكوة الشمالي، وبالقرب منها مركبة متوقفة يعتقد أنها للمتوفى، فيما لم يعرف سبب الوفاة.
ووفقًا للمعلومات، فقد أبلغ المواطن الجهات المعنية، والتي نقلت الجثة، وتبلغ أهل المتوفى ليتعرفوا على جثمانه، واستكمال الإجراءات النظامية .
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 11:00 PM
الجهات المعنية باشرت.. وذووه يتعرفون على الجثة
عثر مواطن أثناء رعيه بأغنامه اليوم، على جثة شخص أسفل شجرة بالقرب من جبل عكوة الشمالي، وبالقرب منها مركبة متوقفة يعتقد أنها للمتوفى، فيما لم يعرف سبب الوفاة.
ووفقًا للمعلومات، فقد أبلغ المواطن الجهات المعنية، والتي نقلت الجثة، وتبلغ أهل المتوفى ليتعرفوا على جثمانه، واستكمال الإجراءات النظامية .
، العثور على جثة شخص قرب "جبل عكوة" في صبيا ،
المصدر : الخليج 365
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