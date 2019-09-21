، "المدخلي": الملك عبدالعزيز ورجاله صنعوا نماذج مشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: وضع أسس نهضة السعودية وتطويرها

هنأ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان، القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، وقال: نستلهم في هذا اليوم ذكرى غالية على قلوبنا جميعًا؛ فمن خلال تفاصيله نتذكر تضحيات كبيرة لمؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ورجالاته الأوفياء، الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.

وأضاف: لقد تم توحيد القلوب في الوطن الواحد الذي يسع الجميع من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه، تحت راية التوحيد، وأنعم بها من راية، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم.. وأعلن في ذلك اليوم أن الوطن بأرجائه كافة وطن المملكة العربية السعودية.

وتابع: ها هي شواهد ذكرى تسعة وثمانين عامًا مضت على توحيد السعودية، حين أصدر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في 17 جمادى الأولى 1351هـ مرسومًا ملكيًّا بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم المملكة العربية السعودية. واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من العام نفسه الموافق 23 سبتمبر 1932 يومًا لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

ومضى قائلاً: لقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطًا للوحي، ومهدًا للرسالة الإسلامية الخالدة، وقِبلة للمسلمين؛ فحُق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة بعد عون الله وتوفيقه، منذ أن وضع أسس التنمية لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسس، وواصل أبناؤه المخلصون تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا في مملكتنا الحبيبة؛ لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة بالرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، وأيدهما بتوفيقه ونصره-.

وأضاف: إن حب الوطن قيمة عظيمة، ورسالة وفاء خالدة ومتجددة. حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، والمشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص والحب لقيادته، واحترام مقدراته، والمحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد، بأن يكون سلوك كل مواطن ممتثلاً للدين الإسلامي الراقي في كل مضامين تعاليمه.

ودعا الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته، في أمن وأمان وتنمية وازدهار دائم.