“check” خطوات الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة من خلال وزارة العمل والتنمية...

يبحث الآلاف من المغتربين المصريين والعرب في المملكة العربية السعودية يومياً عن خطوات وطريقة الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل، وهذا الموضوع يُعد من أكثر المواضيع طلباً وبحثاً من جانب المغتربين، ولهذا كتبنا هذا المقال لنعرض لكل مغترب الخطوات الصحيحة لكي يُمكنه اتمام هذا الأمر.

ووتقدم وزارة العمل هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط لا يتطلب أكثر من زيارة الموقع الرسمي لها لمدة 15 دقيقة، ولهذا نكتب لكم هذا المقال فى موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نقل كفالة، فتابعونا.

استعلام عن نقل كفالة

قد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني لكل المغتربين فى الأراضي السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة أي الإنتقال من كفيل لآخر بشكل إلكتروني بسيط للغاية، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهودها فى جعل وتقديم كل خدماتها للمواطن بشكل إلكتروني بسيط.

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شروط نقل كفالة عامل وافد إلكترونياً

هناك عدة شروط يجب أن تنطبق عليك حتى يتم الموافقة على نقل كفالتك حتى بدون موافقة الكفيل التابع له، والشروط هي:

عدم استطاعة الكفيل السابق تجديد مقر اقامة العامل لمدة شهر.

عدم استطاعته دفع المرتب الشهري للعامل لمدة 3 شهور.

ينبغي أن يكون الكفيل “صاحب العمل” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات.

خطوات نقل الكفالة

لنقل كفالتك بدون موافقة الكفيل يجب عليك اتباع الآتي:

ادخل على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين مسبقاً.

اكتب رمز التحقق .

اضغط على تسجيل دخول .

ستظهر لك منشأة مسجلة باسمك.

اضغط على قائمة الخدمات .

اختر خدمة نقل كفالة عامل وافد.

اكتب رقم الإقامة والبحث عن العامل.

الآن تظهر لك نافذة بها محضر تعهد.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بي استفسار أو سؤال وسوف نرد عليكم فى أسرع وقت