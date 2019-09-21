أنقذ «مدني الدمام» سيدة وطفلها، من الموت؛ إثر اشتعال النيران في مبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود. وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال «مدني الدمام»: تم إخماد حريق اندلع في مطبخ شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود، بسبب التماس كهربائي؛ نتج عنه احتجاز امرأة وطفلها تم إخلاؤهما دون إصابات ولله الحمد».

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. “مدني الدمام” يُنقذ سيدة وطفلها من الموت حرقًا داخل شقة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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