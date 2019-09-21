اصطدام مركبتين بالعاصمة المقدسة وتعطل الحركة المرورية عند جسر المعيصم

تسبب اصطدام مركبتين في العاصمة المقدسة عند جسر المعيصم باتجاه الشرائع، في إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة. وذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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