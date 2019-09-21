غرق شخصين في شاطئ “أم عنم” بمحافظة حقل

لقيَ شخصان في العقدين الثاني والثالث حتفهما غرقاً صباح اليوم (السبت)، في شاطئ أم العنم في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك. وفِي التفاصيل وفقًا لصحيفة «عكاظ»، فإن أحد الشابين يبلغ من العمر (21 عاماً) غرق أثناء السباحة، فيما حاول الثاني (32 عاماً) إنقاذه لكن محاولته باءت بالفشل.

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