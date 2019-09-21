الأرصاد: عوالق ترابية ورؤية متدنية وسماء غائمة على عدة مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية، في تقريرها عن طقس غد الأحد، تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق «الشرقية، وحائل، والقصيم، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية». وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة وغربها، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، ومنطقة مكة المكرمة». وأضافت الهيئة أن الضباب سيتكون خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، فيما ستكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط. وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضح خبير الأرصاد حسن كراني، انتهاء الصيف فلكيًّا خلال الساعات القادمة. وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن تعامد حركة الشمس الظاهرية، سيتم يوم الاثنين القادم الموافق 23 سبتمبر الجاري، ليبدأ الخريف في النصف الشمالي، والربيع على النصف الجنوبي. وتابع كراني قائلًا إنه بهذه المعادلة تتغير الفصول على سطح الكرة الأرضية، مضيفًا أن الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف، وأن ملامحه ستظهر بوضوح بعد الثلث الأول من شهر أكتوبر المقبل.