︎

. تداول المغردون مقطع لأب يعذب ابنته ولكن بعد تداول المقطع بس كل كبير ظهر الأب في فيديو مع جاره يشرح و يكشف التفاصيل عن المقطع المسرب و من قامت بتصويره و نشره شاهد المقاطع التالية:- المقطع الأول(مقطع التعذيب) النقطع الثاني (مقطع الإعتذار)





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار مقطع #معذب_طفله والدها يظهر بفيديو جديد و يكشف المفاجآت !!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.