وحدة الحماية الاجتماعية تبحث عن «معذب الطفلة»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أنه جارٍ التحقق من معلومات تلقاها «مركز بلاغات العنف» بشأن مقطع فيديو يظهر فيه رجل يعنف رضيعة.

وعبر حسابه على «تويتر»، غرد أبا الخيل، قائلًا: «إن مركز بلاغات العنف الشخصي بالوزارة، تلقى بلاغًا عن مقطع فيديو يظهر فيه رجل يعنف رضيعة»، مؤكدًا أنه «يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف حول الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوصول إلى الرجل، وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه».

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، اليوم السبت، المقطع وسط متابعة واسعة ومطالب بالقبض على الرجل ومعاقبته على فعلته الشنيعة.

وقد كشفت معلومات أولية لـ«عاجل» أن المقطع يخص مقيمًا عربيًّا يقيم بمدينة الرياض ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، وقد سارع إلى إقفال حسابه الشخصي بـ«تويتر» ظنًّا أن ذلك يصعب الوصول إليه.