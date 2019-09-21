أمين عام «وزراء الداخلية العرب»: المملكة تشهد نهضة حضارية وتنمية شاملة بكل المقادير

أمين عام « الداخلية العرب»: المملكة تشهد نهضة حضارية وتنمية شاملة بكل المقاديرقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، إننا في هذا اليوم المشهود، نحتفل بكل فخر واعتزاز باليوم الوطني السعودي، الذي يخلِّد تلك المناسبة العطرة المباركة، المتمثلة في نجاح الملك المؤسس عبدالعزيز، في توحيد المملكة، بفضل حنكته العالية وبصيرته الثاقبة.

وأضاف كومان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنه ومنذ ذلك اليوم، والمملكة تشهد نهضة حضارية منقطعة النظير، وتنمية شاملة بكل المقادير، ويعلو شأنها وتتدعم مكانتها بين دول العالم، ويتعزز دورها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا العروبة بالتمكين وتوثيق عرى التلاقي بين مختلف شعوب العالم، إضافة إلى مد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان المتعددة والثقافات المتنوعة، بفضل من العلي القدير، ثم بجهود الملوك العظام الذين تعاقبوا على القيادة الرشيدة للمملكة، وكان همهم الأساس خدمة الدين والشعب والوطن، بكل تفانٍ وحرصٍ وإتقان.

وأضاف كومان، إن احتفال هذا العام باليوم الوطني السعودي يأتي في ظل بلوغ المملكة أطوارًا متقدمة من النمو الاقتصادي والتقدم العلمي والازدهار الثقافي والإشعاع الحضاري؛ نتيجة الإنجازات المتميزة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي جعل على رأس أولوياته تطوير المملكة اجتماعيًا وثقافيًا، وتنويع الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030 المستنيرة التي يسهر على تنفيذها بكل نجاح سمو ولي العهد.

وشدد كومان، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين المتبصرة قد تجلت في وضع أسس التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ورسم استراتيجية تنموية واضحة المعالم ومكتملة الأركان؛ تأخذ من العمق العربي والإسلامي للمملكة، والمقدرات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة المتاحة في أرض الحرمين الشريفين، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل المملكة، محور الربط بين ثلاث قارات، ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها.

وتابع كومان: ونحن إذ نحتفل في هذا اليوم الأغر بمرور تسعة وثمانين عامًا على توحيد المملكة، فإنه يجب علينا كأبناء لهذا البلد الأمين انطلاقًا من واجبنا الديني والوطني وتكريسا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل أن نعمل، كلٌّ من موقعه، على مؤازرة جهود خادم الحرمين الشريفين الخيرة، أسوتنا في ذلك المؤازرة القيمة التي يقدمها ولي عهده الأمين، التي جعلت من المملكة اليوم من أكثر الدول التي تشهد نهضة تعليمية وحضارية، ومن أكثرها استقبالًا للزوّار، وأهمها استقطابا للكفاءات والخبرات من جميع دول العالم؛ ما شكّل حالةً داعمة لتقدّم المملكة المتسارع، وازدهارها المطرد، ورفد دورها التاريخي الفعال في تبني قضايا الأمتين العربية والإسلامية.