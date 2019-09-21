عقدت «الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية»، بمدينة الرياض، الخميس الماضي، قمة «تطوير المدربين»، بحضور ما يفوق عن الـ١٠٠ مشارك من مختلف المجالات الصحية، ومن كل مناطق المملكة.
واستهدفت القمة، التعريف بمميزات ومتطلبات الالتحاق ببرنامج «تدريب المدربين»، سعيًا من جانب الهيئة لدعم المدربين بأن يكون الوقت والجهد المبذول منهم معتبرًا ومحسوبًا، في ظل نظام تحول الرعاية الصحية القائم على القيمة.
وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة؛ حيث خضعوا للتقييم، وفي الفترة المسائية شهدت القمة ثلاث محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة.
وفي ختام القمة تفضل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ونخبة من قيادات الهيئة بتكريم المدربين في ورش عمل الـ«ToT» خلال عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر «التخصصّات الصحية» تنهي قمة تطوير المدربين بتكريم المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.