«التخصصّات الصحية» تنهي قمة تطوير المدربين بتكريم المستفيدين

عقدت «الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية»، بمدينة الرياض، الخميس الماضي، قمة «تطوير المدربين»، بحضور ما يفوق عن الـ١٠٠ مشارك من مختلف المجالات الصحية، ومن كل مناطق المملكة.

واستهدفت القمة، التعريف بمميزات ومتطلبات الالتحاق ببرنامج «تدريب المدربين»، سعيًا من جانب الهيئة لدعم المدربين بأن يكون الوقت والجهد المبذول منهم معتبرًا ومحسوبًا، في ظل نظام تحول الرعاية الصحية القائم على القيمة.

وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة؛ حيث خضعوا للتقييم، وفي الفترة المسائية شهدت القمة ثلاث محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة.

وفي ختام القمة تفضل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ونخبة من قيادات الهيئة بتكريم المدربين في ورش عمل الـ«ToT» خلال عام 2019.