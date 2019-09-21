وكيل إمارة جازان: ذكرى الوطن قصة كفاح وبطولات تحولت إلى مستقبل عظيم

قال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، إن المملكة العربية السعودية تحتفل بالذكرى الـ89 لليوم الوطني بكل فخر واعتزاز، وتستذكر من خلالها البطولة التي قادها الملك المؤسس -رحمه الله- ووحَّدت وأسَّست هذا الكيان العظيم بكل إصرار وعزيمة صادقة صنعت للأجيال مستقبلًا زاهرًا.

وأضاف وكيل إمارة جازان: «نحن اليوم نتابع مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات، حتى غدت المملكة في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة».

وأكد أن المملكة تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة، وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة.

وقال: «المواطن يشارك اليوم في مسيرة التنمية والبناء لرفعة الوطن الذي منح المرأة كافة الحقوق للعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب، والسير بكل ثقة لتعزيز العمل والانتماء إلى هذا الوطن الغالي».

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وأشار إلى ما حظيت به منطقة جازان من عناية واهتمام من القيادة الكريمة، ودعم متواصل لتنفيذ المشروعات العملاقة التي ستسهم في جذب المستثمرين إلى المنطقة، والعمل على ترجمة الفرص الاستثمارية بما يعود على المنطقة بالتطور والتقدم وتوفير كافة الخدمات.

وتابع وكيل إمارة جازان: «الوطن يسعى بخطى ثابتة، وبفضل التحولات النوعية الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية؛ حيث تحولت المملكة إلى ورشة عمل كبيرة، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة حضورًا كبيرًا للمملكة في جميع المحافل والقضايا الدولية».

وأضاف أن المملكة كانت حجر الزاوية في حل العديد من القضايا الدولية عبر انتهاجها سياسة واضحة وشفافة تقف دائمًا مع لنصرة الحق ضد أي معتدٍ.

وبهذه المناسبة، رفع وكيل إمارة جازان أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وأمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي.