«جوازات الشمالية» تقدِّم خدماتها للمواطنين خلال إجازة «اليوم الوطني»

تواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة «اليوم الوطني الـ89» .
وأوضح مدير جوازات المنطقة المكلف العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي، أن «العمل مستمر بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة اليوم الوطني للمملكة؛ لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الالكترونية».
ودعا مدير الجوازات، المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية «أبشر . مقيم»، التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة .
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