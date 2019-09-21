أمانة الشرقية تنفذ 163 مشروعًا تنمويًّا وخدميًّا بقيمة تجاوزت مليارَي ريال

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المشروعات التي تنفذها الأمانة بلغ 163 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليارَي ريال، في كافة مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، مؤكدةً أن نسب الإنجاز تجاوزت 90% في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًّا.

ونوَّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالدعم المتواصل الذي تحظى به المنطقة وكافة مناطق ومدن المملكة من القيادة الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية، وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بأسلوب أمثل.

وأكد أن خدمة المواطن من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة؛ لذا وجهت بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم، واستثمار بنود الميزانية فيما خصَّصت له من مشاريع تنموية مختلفة؛ ما يؤكد الأثر الكبير لحرص أمانة المنطقة الشرقية وسعيها المتواصل إلى اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية.

وأشار إلى أن عدد المشروعات التي جرى ترسيتها ويجري تنفيذها حاليًّا بلغ 111 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 2,3 مليار ريال، فيما بلغ عدد المشاريع التي تحت إجراء الترشيح والطرح 52 مشروعًا بتكلفة بلغت أكثر من 109 ملايين ريال.

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وأكد المهندس الجبير أن المشاريع تضمَّنت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات وحدائق وممرات مشاة وساحات، وإنشاء مبانٍ ومرافق بلدية ومراكز حضارية ومحطات لتصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارتها، وإنشاء أسواق مركزية للحوم والخضراوات، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وإنشاء أسواق شعبية وطرق رئيسية وحدائق عامة، وكذلك مشروعات آبار وتمديد شبكات، ومشاريع للتخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، وخاصةً المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، منها برامج تطوير المخططات السكنية غير المنمَّاة في مدن حاضرة الدمام؛ لفك الاختناقات، سواء كانت سكانية أو مرورية، بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المخططات بالبنى التحتية قبل عملية التطوير، إضافة إلى استمرار مشاريع التنمية وتطوير التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وإنشاء الواجهات البحرية.

وأكد المهندس الجبير أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة؛ تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه ، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، التي جرى تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.