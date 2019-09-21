100 مشارك في قمة تطوير مدربي الصحة

وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة، حيث خضعوا للتقييم، وفي الفترة المسائية شهدت القمة 3 محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة. وفي ختام القمة، كرم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ونخبة من قيادات الهيئة المدربين في ورش عمل الـToT خلال عام 2019.
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