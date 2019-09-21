عقدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية في مدينة الرياض، قمة تطوير المدربين، بحضور أكثر من 100 مشارك من مختلف المجالات الصحية، ومن مختلف مناطق المملكة. وتهدف القمة إلى التعريف بمميزات ومتطلبات الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين «كمدربين»، إذ تسعى الهيئة إلى دعم المدربين بحيث يكون الوقت والجهد المبذول منهم معتبراً ومحسوباً في ظل نظام تحول الرعاية الصحية القائم على القيمة. وشهدت فعاليات القمة تقديم المشاركين لمهاراتهم التدريبية من خلال مجموعات صغيرة، حيث خضعوا للتقييم، وفي الفترة المسائية شهدت القمة 3 محاضرات عن مهارات التدريب وتنظيماته من منظور الهيئة. وفي ختام القمة، كرم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ونخبة من قيادات الهيئة المدربين في ورش عمل الـToT خلال عام 2019.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 مشارك في قمة تطوير مدربي الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.