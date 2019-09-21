جامعة القصيم تدرس تخفيض نسب الغياب

أعلن مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود إعادة طرح موضوع نسب غياب الطلاب والطالبات بعد تخفيضها إلى %20إلى مجلس الجامعة وذلك بعد مطالبات عديدة من قبلهم، مؤكدا أنهم شركاء للجامعة وإثباتا لذلك ستتم إعادة طرح الموضوع وذلك خلال «لقاء الطلبة» الذي نظمته الجامعة.

وأشار الداود إلى أن طرق التواصل موجودة بكثافة في الجامعة، حيث استقبل مركز خدمة المستفيدين في العام الماضي أكثر من 48900 اتصال، ورد منسوبو المركز على استفسارات وأسئلة المتصلين، وهو رقم كبير جداً يساعدنا في خدمتكم ويرفع من مستوى الجامعة، محذرا الطلاب ممن يحاولون اختراق اللحمة الوطنية المتميزة بين الشعب والقيادة ونصحهم بألا يلتفتوا إلى الكلام العابر الذي يطلقه البعض.