جامعة القصيم تدرس تخفيض نسب الغياب

وأشار الداود إلى أن طرق التواصل موجودة بكثافة في الجامعة، حيث استقبل مركز خدمة المستفيدين في العام الماضي أكثر من 48900 اتصال، ورد منسوبو المركز على استفسارات وأسئلة المتصلين، وهو رقم كبير جداً يساعدنا في خدمتكم ويرفع من مستوى الجامعة، محذرا الطلاب ممن يحاولون اختراق اللحمة الوطنية المتميزة بين الشعب والقيادة ونصحهم بألا يلتفتوا إلى الكلام العابر الذي يطلقه البعض.
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