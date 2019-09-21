الأطفال يتوشحون الأخضر والمباني تتجمل بألوان دوت الخليج

تتواصل الاحتفالات بمناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، ففي الوقت الذي أكمل عدد منها الاستعدادات للاحتفالات بفعاليات متنوعة، دشّنت الهيئة العامة للترفيه بالمدينة المنورة فعاليات الاحتفال، حيث شكّلت الألعاب النارية التي زيّنت سماء المدينة المنورة بألوانها باكورة فعاليات اليوم الوطني التي تُقام في عدة مواقع، وتستمر 5 أيام. وتقام فعاليات منوعة تشمل احتفالات الهمة على طريق علي بن أبي طالب وسط المدينة المنورة، فيما تنظم أمانة المدينة المنورة مساء غد بحديقة الملك فهد المركزية الحفل الرسمي بمناسبة اليوم الوطني، في حين تقيم جامعة طيبة معرضاً مصاحباً للفعاليات بالحديقة المركزية. من جهتها، شرعت المجمعات التجارية بالمدينة المنورة أبوابها للأهالي للمشاركة في الفعاليات التي تتواصل على مدى الأيام الـ4 القادمة. وتشمل فعاليات الاحتفال في المدينة المنورة تجربة صناعة الأساور بأشكال متنوعة، وتعدّ تجربة مناسبة المخصصة للسيدات من جميع الأعمار، وتتضمن الفعاليات تجربة «أساسيات الكروشيه» من خلال تأسيس المتدربين وتدريبهم على غرز الكروشيه الأساسية وتعريف أنواع الخيوط والسنارات، وما يناسب كل سنارة وخيطها، وخياطة عمل صغير كخطوة أولى وتوفير الأدوات للمشاركات.

3 دراجين يطوفون المملكة

وصل 3 دراجين من فريق دارجات مونستر من مركز الفريش إلى المدينة المنورة على دراجاتهم الهوائية، يضعون صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على صدورهم في رحلة تطوف مدن المملكة احتفالاً باليوم الوطني الـ89. وأعرب الدراجون: أحمد صبر وأحمد العوفي ومحمد الردادي، عن فرحتهم البالغة ومدى فخرهم واعتزازهم بما يقومون به من جولة على مدن المملكة للاحتفال باليوم الوطني، موضحين أن محطتهم المقبلة بعد المدينة المنورة هي منطقة حائل، رافعين التهنئة بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم.

الأطفال يتزينون بألوان دوت الخليج

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تعددت العبارات الصادقة على محيا أبناء وبنات منطقة تبوك لاسيما الأطفال منهم الذين توشحوا ألوان دوت الخليج، حاملين الأعلام التي تزدان بشهادة التوحيد في ملحمةٍ وطنيةٍ تُبرز معاني الوحدة والولاء والمحبة لهذا دوت الخليج وقيادته. ومن أجمل المشاهد التي رُصدت على محيا الأطفال «الابتسامة» التي تستوقف كل من يمر بها، لصدق تعابير الأطفال فيها، ومعنى أن يبتهج الصغير والكبير بيوم الفرح العظيم لوطنٍ أعطاه الأمن والأمان والفخر والعزة. كما شاركت الجهات الحكومية والأهلية في احتفاء أبناء وبنات المنطقة بهذه المناسبة من خلال تجميل واجهات المباني وإعداد المجسمات الجمالية والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني، إضافة إلى ما قامت به هيئة الترفيه من إعداد البرامج المتنوعة والضخمة التي استهدفت مختلف الأذواق.

استعدادات مكثفة بالليث

بمتابعةٍ من أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، الأمير سعود بن نايف، انطلقت مساء أول من أمس، فعالية «خيرات وطن» التي ينظمها المجلس بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وتعد امتداداً لمشروع «السوق المحلي» التابع للمجلس. وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء، أن المجلس يحتفل بامتنان في العام الـ89 لهذا دوت الخليج الغالي، ولأرضنا المعطاءة التي تزخر بالخيرات، نحتفل بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها وإبرازها، مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعي المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني الـ89.