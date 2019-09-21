تخفيضات يوم دوت الخليج طرافة واستغلال وإيجابية

فيما تسابقت العديد من الشركات والمحلات التجارية بتقديم عروضها وتخفيضاتها في اليوم الوطني للمملكة، لم تخلو بعضها من التكلّف والطرافة وأحياناً الاستغلال التجاري لهذا اليوم التاريخي للوطن، وسط مطالبات بضبطِ المحلات التي تستغل مشاعر المواطنين لترويج نشاطها ورفع أسعارها مستغلين رقم 89، وهو عدد السنوات التي مضت كذكرى لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

عمرك 89 عاما

رصدت «دوت الخليج» قائمة بعددٍ من المطاعم والمقاهي التي تستغل هذا الرقم بشكل مبالغ فيه، وتربط عروضها بهذا الرقم من بينها: مقهى قدّم عرضا ترويجيا غريبا استهدف من خلاله كبار السن «المعمّرون» فقط، حيث طلب ممن وصل عمره 89 عاماً زيارة المقهى للحصول على قهوة وحلى مجانا، واشترط إحضار الهوية الوطنيّة للتأكد من العمر الحقيقي قبل الحصول على عرض اليوم الوطني.

وعلّق عدد ممن شاهدوا هذا العرض الترويجي ساخرين بقولهم إن «من وصل عمره 89 عاماً لا يستطيع مغادرة منزله والذهاب للبحث عن هذا المقهى، ولو وصل إليه سيحصل على مأكولات ومشروبات لا تناسب حالته الصحية وقد تسبب له أزمة صحية خطيرة، مطالبين بوجود نوع من العقلانية أثناء تقديم مثل هذه العروض غير المنطقية».

استغلال الرقم

استغلت عدد من المحلات والمطاعم والمقاهي الرقم 89 لترفع أسعارها وخدماتها لتصل لهذا الرقم، حيث ذكر حساب متخصص في تقديم العروض المجانية والتخفيضات الكبيرة على «تويتر» أنه وصلته عروض من بعض الجهات فيها استغلال لليوم الوطني ورفع السعر ليصل إلى 89 بينما السعر السابق أقل من هذا الرقم، وطلب من الراغبين في الشراء التأكد أولاً من الأسعار قبل التوجه للشراء منهم.

تخفيضات خجولة

انتقد مواطنون بعض المشاركات الخجولة لبعض الجهات الكبيرة التي كانت عروضها لا تتناسب مع اليوم الوطني ولا تعكس أرباحها التي تقدّر بالمليارات.

مشاركات إيجابية

رغم استغلال بعض الجهات لهذه المناسبة سلبا، إلا أن هناك جهات عديدة قدّمت مشاركات إيجابية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وأخرى خفضت أسعارها بشكل كبير حتى تصل للرقم 89، ومن بينها: عروض السفر على رحلات الطيران الداخلية، وكذلك التحاليل والكشوف الطبية لبعض الأمراض التي كانت أسعارها مرتفعة سابقاً وتم تخفيضها في اليوم الوطني، وغيرها من العروض التي يستفيد منها المستهلك فعلياً، وتعد فرصةً للترويج والاستهلاك.

اسمك سلمان وابنك محمد

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من بين المشاركات الإيجابية لأحد المستوصفات الخاصة الذي قدّم عرضاً لمن يحملون اسم «سلمان» وينوون تسمية أبنائهم باسم «محمد»، في إشارة لتطابق أسمائهم مع اسمي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذكر المركز، أنه عند زيارة المستوصف سيحصلون على الخدمات الطبية مجاناً.

فيما قدّم مركز طبي آخر عرضاً بتقديم خدمات طبية مجانية بقيمة 500 ريال لكل سيدة لديها ابن باسم «سلمان» أو «محمد».

مراقبة رسمية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين لـ«دوت الخليج» إن «وزارة التجارة أصدرت 2669 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية بمناسبة اليوم الوطني، وشملت أكثر الأنشطة تخفيضا المستلزمات الرجالية والملابس والأحذية الرياضية والأثاث المنزلي والملابس النسائية وتجارة الأواني والأجهزة المنزلية»، مشيراً إلى أن الوزارة دائماً ما تتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.

محلات خفضت أسعارها حتى تصل إلى الرقم 89

انخفاض أسعار التحاليل والكشوف الطبية لبعض الأمراض

عروض للسفر على رحلات الطيران الداخلية

عدد من المحلات تستغل الرقم 89 لرفع أسعارها

مقهى يطلب ممن وصل عمره 89 عاماً بالزيارة وتناول القهوة والحلى مجانا