أحوال عرعر يقدم خدمة إصدار الهوية الوطنية

أتاحت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية الفرصة للمواطنات لإصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر الحقيبة المتنقلة المتواجدة في المعرض المقام في «عرعر مول» بمدينة عرعر، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساءً، أيام السبت والأحد والإثنين «إجازة اليوم الوطني»، دون الحاجة لحجز موعد إلكتروني، ويأتي ذلك ضمن حملة «هويتي انتمائي» الموجهة للمرأة، والهادفة إلى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مختلف مناطق المملكة.



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