يرعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الأربعاء القادم، احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني الـ89 للمملكة، الذي يقام بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية. وثمّن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله يحيى الحسين حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني، مقدّما شكره لأمير الباحة، باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة على كريم مشاركته بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية في رحاب الجامعة.
وأكّد أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظات المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه المناسبة العظمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام بن سعود يرعى حفل جامعة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.