حسام بن سعود يرعى حفل جامعة الباحة

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الأربعاء القادم، احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني الـ89 للمملكة، الذي يقام بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية. وثمّن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله يحيى الحسين حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني، مقدّما شكره لأمير الباحة، باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة على كريم مشاركته بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية في رحاب الجامعة.

وأكّد أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظات المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه المناسبة العظمية.