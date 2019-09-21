اليوم الوطني / تواصل فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 بالمدينة المنورة



المدينة المنورة ٢٢ محرم 1441هـ الموافق ٢١ سبتمبر 2018م واس

تجلّت في المدينة المنورة مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة والحضور الكثيف المميّز للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وزيّنت الإضاءات الخضراء والأعلام الخفاقة مختلف الشوارع الرئيسة والميادين في ليالي وطنية مستمرة اكتست فيها طيبة الطيبة أزهى صورة تجمع السلام والوئام والمحبة وتزفّ للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

يذكر أن احتفالات اليوم الوطني تتابع فعالياتها بحديقة الملك فهد المركزية وطريق علي بن أبي طالب بالدائري الثاني بمشاركة الجهات الحكومية, كما تنظّم فعاليات منوعة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى والمنتزهات.

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22:16ت م

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