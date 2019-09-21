

الخُبر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الهيئة العامة للترفيه فعاليات جاذبة، وباقات متنوعة من الأنشطة والبرامج لزوار كورنيش الخبر باختلاف فئاتهم ومراحلهم العمرية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

ومكّنت الهيئة المهتمين من الزوار من التعرف على مهارات التصوير عبر جملة منوعة من الفعاليات، بجانب مشاهدة العروض المتجولة، أو قضاء أمسيات فنية .

ولاقت ورش العمل المخصصة للأطفال إقبالاً من الأسر التي حرصت على إشراك أبناءهم فيها، لتنمية هواياتهم الفنية، في أجواءٍ مرحة تبعث في نفوس الأطفال البهجة، في حين شهدت منصة الفنانين اقبالاً لافتاً من الزوار تعرفوا خلالها على عدد من المدارس الفنية وفن النحت.

ومع انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمملكة الـ 89 هيأت أمانة المنطقة الشرقية على كورنيش الخبر شاشات للعروض الحية، ومواقع مخصصة للمطاعم، ومتاجر البيع، وأكشاك الطعام، إضافة إلى عربات الطعام المتنقلة.

//انتهى//

22:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / باقات متنوعة وفعاليات جاذبة تنفذها الترفيه بكورنيش الخُبر احتفاءً بيوم الوطن الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.