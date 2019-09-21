اليوم الوطني / الفرق التطوعية تشارك بفعاليات اليوم الوطني بعرعر



عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

شاركت الفرق التطوعية بعرعر ، في الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني 89 في مدينة عرعر .

وأوضح المدير التنفيذي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر طلال البكر ، أن الفرق التطوعية بعرعر تشارك في جميع المناسبات الوطنية وهذا أقل مايقدمونه تجاه هذا الوطن المعطاه ، مشيرا إلى أن فريق ميلاد التطوعي شارك في فعالية اللوحة الوطنية تحت شعار " همة حتى القمة " ، كما شارك فريق نحو القمة النسائي في تنفيذ برنامج لليوم الوطني مع جمعية إصرار لذوي الإعاقة على مسرح التأهيل الشامل، وشارك فريق فكر التطوعي في تنظيم احتفالات اليوم الوطني بعرعر، كما يعد فريق عائلة التوحد لعمل برامج لأطفال أسر التوحد .

وسيقدم فريق رؤية خير التطوعي ، برنامج "فرحة وابتسامة " للكادر الصحي في برج الشمالي الصحي بعرعر ، مؤكدا أن الفرق التطوعية جميعها ستشارك في مسيرة وطنية باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة".

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21:50ت م

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