

واشنطن 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد العيسى، باسمه واسم الطلبة والطالبات المبتعثين في أميركا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

وأكد الدكتور العيسى أن هذه المناسبة الطيبة التي تمر علينا في عامها التاسع والثمانين، تعد من النعم العظيمة التي يتمتع بها وطننا الغالي، وذلك بالرغم من وجود الأحداث المقلقة التي تحيط بها في المنطقة فيما يرفل الوطن الغالي بالأمن والأمان، مشيراً إلى أن مناسبة اليوم الوطني تؤكد عظم المتانة بين القيادة الرشيدة والشعب، داعياً إلى استشعار هذه النعمة العظيمة في البلاد، والتكاتف بين أبنائه لتحقيق آماله، ومواصلة العزم والتلاحم فيما بينهم.

وقال: إن الطلبة المبتعثين اليوم في الولايات المتحدة الأميركية نفاخر بهم في شتى المجالات، إذ يقدمون أقصى ما لديهم لرفعة بلدهم وإظهارها بالصورة الحسنة الصحيحة التي يجب أن تظهر، مبيناً أن المبتعثين السعوديين في أميركا يأتون في المرتبة الرابعة في عدد الطلبة الأجانب في الأراضي الأميركية، إذ يبلغ عددهم أكثر من 55 ألف، ويعتبرون الأكثر تميزاً وتفوقاً.

ولفت العيسى الانتباه إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، يعد أحد أهم البرامج التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ أن دعم خادم الحرمين الشريفين الخاص للبرنامج هو أساس النجاح والتقدم والدافع للمبتعثين في العودة لخدمة بلاهم، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته دافع للمبتعثين لمزيد من التفوق واكتساب العلوم والمهارات، للحاق بركب إخوانهم في الوطن والعمل معهم لتقدم عجلة تنمية الوطن ورقيّه.

واختتم تصريحه بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يسدد رأي قادتنا ويبارك في جهودهم لما يبذلونه من أجل الوطن و أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها العز والرخاء، وأن ينصر الله جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

// انتهى //

21:39ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / الملحق الثقافي بالولايات المتحدة يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.