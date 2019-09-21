اليوم الوطني / مكتبة الملك فهد الوطنية تقيم عدة فعاليات احتفاءً بيوم الوطن



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تنظم مكتبة الملك فهد الوطنية فعاليات منوعة مساء يوم الاثنين القادم، تستهدف مختلف الفئات العمرية.

ويتضمن برنامج الفعاليات الذي سيقام في حديقة المكتبة من الجهة الشرقية فقرات تفاعيلة موجهة للأطفال من بينها: مرسم للطفل وعروض للأطفال تشتمل على أناشيد وأغاني وطنية وشخصيات كرتونية ومهرجين،وأُدرج ضمن برنامج الفعاليات فقرات موجهة للأسرة، كالألعاب الخفيفة والمسابقات الثقافية المتنوعة للكبار والصغار، يتخللها توزيع الهدايا والجوائز القيمة.

كما أعدت المكتبة مسابقة تفاعلية بهذه المناسبة عبر حسابها على تويتر تشتمل على جوائز نقدية تقدر بألفين ريال موزعة على أربعة فائزين.

وتهدف المسابقة إلى تثقيف المجتمع ببعض الوقائع التاريخية والجغرافية للمملكة العربية

// انتهى //

21:34ت م

0209



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساحتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تنظم مكتبة الملك فهد الوطنية فعاليات منوعة مساء يوم الاثنين القادم، تستهدف مختلف الفئات العمرية.ويتضمن برنامج الفعاليات الذي سيقام في حديقة المكتبة من الجهة الشرقية فقرات تفاعيلة موجهة للأطفال من بينها: مرسم للطفل وعروض للأطفال تشتمل على أناشيد وأغاني وطنية وشخصيات كرتونية ومهرجين،وأُدرج ضمن برنامج الفعاليات فقرات موجهة للأسرة، كالألعاب الخفيفة والمسابقات الثقافية المتنوعة للكبار والصغار، يتخللها توزيع الهدايا والجوائز القيمة.كما أعدت المكتبة مسابقة تفاعلية بهذه المناسبة عبر حسابها على تويتر تشتمل على جوائز نقدية تقدر بألفين ريال موزعة على أربعة فائزين.وتهدف المسابقة إلى تثقيف المجتمع ببعض الوقائع التاريخية والجغرافية للمملكة العربية السعودية ، وتعزيز التفاعل مع حساب المكتبة على موقع تويتر. ووضعت المكتبة شروط للمشاركة في المسابقة من ضمنها الإجابة على السؤال عبر الهاشتاق المصاحب لتغريدة السؤال، وإعادة تغريدة السؤال بالإضافة إلى مراعاة الوقت المحدد للمشاركة بحيث لا يتجاوز 24 ساعة من نشر السؤال.// انتهى //21:34ت م0209

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.