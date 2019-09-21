اليوم الوطني / السفير العلي : اليوم الوطني للمملكة مناسبة تحلّ في كل السعودية اليوم حاملة معها معاني الاحترام والإجلال لصناع تاريخ هذا اليوم



تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن اليوم الوطني للمملكة العربية

ورفع السفير العلي أصدق التهاني والتبريكات باسمه وباسم منسوبي السفارة كافة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأكد السفير العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه وفي زمن قياسي غدت المملكة في مصاف الدول المتقدمة متمسكة بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها عقيدتها الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجا, وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جُلّ اهتمامها وسخرت كل إمكاناتها في إعمارهما وتوسعتهما خدمة للحجيج وزائري الحرمين الشريفين.

وتابع " اليوم نرى بلادنا في مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم ونطمح أن تكون نموذجا رائدا على الأصعدة كافة معولين على دور الشباب من المواطنين والمواطنات بذلك والسعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطور والعمل الجاد.

وأثنى السفير العلي على العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وما بلغته من رقي ، مؤكدًا أنها تقوم على قواعد ثابتة ودعائم قوية مميزة ، وأن ما يؤكد ذلك تبادل الزيارات بين ملوك المملكة ورؤساء الجمهورية التونسية وما نتج عنها من مباحثات أسهمت في اتخاذ المواقف الموحدة بين الدولتين الشقيقتين تجاه القضايا العربية والدولية.

وتوجه السفير العلي في ختام كلمته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يجعلهما ذخرًا وسندًا للإسلام والمسلمين ، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

20:23ت م

0203



تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة تحل في كل عام حاملة معها معاني تستحق التوقف احتراما وإجلالا لصناع تاريخ هذا اليوم وفي مقدمتهم القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود - رحمه الله - .ورفع السفير العلي أصدق التهاني والتبريكات باسمه وباسم منسوبي السفارة كافة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأكد السفير العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه وفي زمن قياسي غدت المملكة في مصاف الدول المتقدمة متمسكة بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها عقيدتها الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجا, وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جُلّ اهتمامها وسخرت كل إمكاناتها في إعمارهما وتوسعتهما خدمة للحجيج وزائري الحرمين الشريفين.وتابع " اليوم نرى بلادنا في مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم ونطمح أن تكون نموذجا رائدا على الأصعدة كافة معولين على دور الشباب من المواطنين والمواطنات بذلك والسعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطور والعمل الجاد.وأثنى السفير العلي على العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وما بلغته من رقي ، مؤكدًا أنها تقوم على قواعد ثابتة ودعائم قوية مميزة ، وأن ما يؤكد ذلك تبادل الزيارات بين ملوك المملكة ورؤساء الجمهورية التونسية وما نتج عنها من مباحثات أسهمت في اتخاذ المواقف الموحدة بين الدولتين الشقيقتين تجاه القضايا العربية والدولية.وتوجه السفير العلي في ختام كلمته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يجعلهما ذخرًا وسندًا للإسلام والمسلمين ، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //20:23ت م0203

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / السفير العلي : اليوم الوطني للمملكة مناسبة تحلّ في كل السعودية اليوم حاملة معها معاني الاحترام والإجلال لصناع تاريخ هذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.