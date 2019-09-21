أسماء أول 14 مبتعثًا في تاريخ المملكة وصولًا إلى 78 ألف طالب في 31 دولة

شكل (14) طالبًا سعوديًّا أول دفعة تخرجت من برنامج الابتعاث الخارجي عام 1354هـ، وهي الدفعة التي أمر بابتعاثها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه).

واستحوذت أول دفعة تعليمية إلى “مصر” على اهتمامات الملك المؤسس- رحمه الله- لابتعاث “أحمد قاضي، عمر قاضي، فؤاد وفا، عبدالله ناظر، أحمد العربي، ولي الدين أسعد، محمد شطا، صالح الخطيب، حمزة قابل، عمر نصيف، عبدالمجيد متبولي، محمد باحنشب، عبدالله باحنشل، وإبراهيم محيي الدين حكيم” لإكمال دراستهم الجامعية، في تخصصات كالقضاء الشرعي، والتعليم الفني، والزراعة، والطب، والتدريس.

وبلغت الكلفة الدراسية للمبتعثين الأربعة عشر آنذاك (1600) جنيه سنويًّا، إضافة إلى صرف مكافأة (100) جنيه عن كل سنة يمضيها المبتعث للدراسة، قبل أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من اكتشاف النفط عام 1352هـ، لتتوالى بعد ذلك البعثات إلى لبنان وبعض الدول العربية، وصولًا إلى دول أوروبا وأمريكا وأستراليا.

Advertisements

ودفعت الإرهاصات الأولية التي سبقت عمليات التنقيب عن النفط المملكة لتأخذ مكانها من العالم، وتسلح أبنائها بالعلم والمعرفة، حيث أمر الملك عبدالعزيز في عام 1355هـ بإنشاء أول مدرسة ثانوية حكومية على النظام التعليمي الحديث، لتأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات في الخارج، فيما شهد العام 1356هـ بداية المدرسة التحضيرية، وفي العام 1358هـ ابتعث العشرة الأوائل من خريجي المدرسة الثانوية التحضيرية.

ودخلت البلاد بعد عودة طلائع البعثات التعليمية إلى المملكة مرحلة جديدة في الاقتصاد والتنمية معتمدة على بناء الإنسان، ومشاركته في النهضة الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات.

ويقف المتتبع لمسيرة الابتعاث في المملكة على عدة تحولات تنموية كانت نتيجة لإيمان القيادة الراسخ بأهمية العلم والتعليم بوصفهما ركيزتين مهمة في بناء المجتمعات، والاستدلال على مكامن القوة ومصادر المعرفة.

وبدأت الخطط وبرامج البناء والتنمية في التوسع التدريجي، وقد صاحبها توسع في برنامج الابتعاث الخارجي حتى وصل عدد المبتعثين والمبتعثات للجامعات في دول العالم خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من (77.533) مبتعثًا ومبتعثة في 31 دولة حول العالم.