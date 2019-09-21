الدفاع المدني ينقذ سيدة وطفلها من الموت حرقا داخل شقة في الدمام

أنقذ الدفاع المدني في الدمام سيدة وطفلها، من الموت، إثر اشتعال النيران في مبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود.

وقال الدفاع المدني عبر “تويتر”: “تم إخماد حريق اندلع في مطبخ شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود، بسبب التماس كهربائي؛ نتج عنه احتجاز امرأة وطفلها تم إخلاؤهما”.