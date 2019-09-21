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الان تتابع الدفاع المدني ينقذ سيدة وطفلها من الموت حرقا داخل شقة في الدمام والان مع التفاصيل
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أنقذ الدفاع المدني في الدمام سيدة وطفلها، من الموت، إثر اشتعال النيران في مبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود.
وقال الدفاع المدني عبر “تويتر”: “تم إخماد حريق اندلع في مطبخ شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود، بسبب التماس كهربائي؛ نتج عنه احتجاز امرأة وطفلها تم إخلاؤهما”.
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