المؤسسة العامة للتقاعد: نظامنا الأفضل عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تتجاوز المنافع المتوقع حصول موظفي القطاع الحكومي عليها بعد التقاعد نسب الاشتراكات المستقطعة من راتبهم الأساسي طيلة سنوات خدمتهم الوظيفية، الأمر الذي يجعل نظام التقاعد في المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية ذا أفضلية مقارنة بأنظمة في دول أخرى بالعالم بينها دول متقدمة، بحسب ما ذكرته إدارة الاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للتقاعد لـ«مكة».

وأوضحت أن المؤسسة تعمد إلى تحصيل نسبة الاشتراك من الموظفين والتي تبلغ 9% من الراتب الأساسي، مبينة أنه بمقارنة نسب الاشتراك بالمنافع التي سيتم تقديمها للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم فإنه من المتوقع أن تتجاوز نسب الاشتراكات، وذلك ما تؤكده جميع الدراسات التي تجريها المؤسسة.

الخدمة المؤهلة

وفيما يتعلق بالخدمة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي أكدت أنه يمكن للموظف المدني التقاعد بدون أي شروط بعد إكماله 25 سنة خدمة، أو 20 سنة بموافقة جهة عمله، والذي يخول المتقاعد الحصول على معاش تقاعدي يمثل 50% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، حيث إن معامل الاستحقاق يساوي 2.5% عن كل سنة خدمة بحيث يمكنه الوصول إلى نسبة 100% من آخر راتب أساسي خلال 40 عاما، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم، حيث إن متوسطات المعاشات في غالبية أنظمة التقاعد حول العالم تتراوح بين 40% إلى 80%.

وأشارت إدارة الاتصال إلى أن سن التقاعد النظامي في نظام التقاعد المدني يبلغ 60 سنة هجرية ما يعادل 58 سنة ميلادية، والذي يعد الأقل على مستوى العالم بشكل عام، إضافة إلى أن معظم دول العالم تشترط سنا معينا للتقاعد المبكر، وذلك بأن يكون سن المتقاعد بين 55-60 سنة، بعكس نظام التقاعد في المملكة، والذي يشترط وجود الخدمة فقط بغض النظر عن سن التقاعد، كما أن كثيرا من أنظمة التقاعد تفرض معامل تخفيض على المعاش لكل سنة تسبق سن التقاعد النظامي.

شروط محددة

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وأبانت أن أنظمة التقاعد في المملكة ضامنة لأسرة المتقاعد أو الموظف ومن يعولهم بعد الوفاة، حيث يتم الصرف للزوجة والأبناء والبنات ومن يعولهم من الآباء والأمهات والأخوات وأبناء الأبناء في حياته وفق شروط محددة، مضيفة أن المعاش التقاعدي للمستفيدين يصرف بنسبة 100% في حال كان عدد المستفيدين عند تخصيص المعاش ثلاثة مستفيدين، وأكثر للنظام المدني، ومستفيدا واحدا للنظام العسكري، ولا يقل عن 50% من معاش المتقاعد عند وفاته بأي حال من الأحوال، بعكس غالبية أنظمة التقاعد حول العالم التي تصرف لأبناء المتقاعد والزوجة فقط.

وأكدت أن زيادة الجانب التوعوي بأنظمة التقاعد والوعي المالي لدى عملاء المؤسسة إحدى الركائز الرئيسة في رسالة المؤسسة للجمهور والمجتمع لما له من بالغ الأثر في التخطيط الجيد لمرحلة التقاعد وما بعده.

وكشفت إدارة الاتصال أن المؤسسة تعمل حاليا على عقد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم مزايا للمتقاعدين سيتم الإعلان عنها في حينه، إضافة إلى أن المؤسسة تبحث مع عدد من الجهات بعض أوجه التعاون التي تهدف لزيادة الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة المالية.

1 مدة الخدمة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي

2 نسبة الاستبدال والتي تعني نسبة المعاش التقاعدي من آخر راتب للموظف قبل التقاعد

3 سن التقاعد النظامي

4 الفئة المستفيدة من معاش المتقاعد المتوفى