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استقبلت شركة مطار البحرين الزائرين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، بالهدايا التذكارية، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، مبتهلين إلى الله تعالى أن يعيده عليهم بالأمن والأمان والازدهار.
ولاقت هذه المبادرة غير المستغربة على الأشقاء بدولة البحرين استحسان القادمين لها من المملكة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للبحرين حكومةً وشعبًا على مشاعرهم الأخوية الصادقة، والذين تربطهم بالمملكة وشائج أخوية وروابط عميقة قائمة على الأخوة والمصير المشترك.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 09:31 PM
أعربوا عن تقديرهم للبحرين حكومةً وشعبًا على مشاعرهم الأخوية الصادقة
استقبلت شركة مطار البحرين الزائرين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، بالهدايا التذكارية، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، مبتهلين إلى الله تعالى أن يعيده عليهم بالأمن والأمان والازدهار.
ولاقت هذه المبادرة غير المستغربة على الأشقاء بدولة البحرين استحسان القادمين لها من المملكة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للبحرين حكومةً وشعبًا على مشاعرهم الأخوية الصادقة، والذين تربطهم بالمملكة وشائج أخوية وروابط عميقة قائمة على الأخوة والمصير المشترك.
، شاهد .. مطار البحرين يستقبل القادمين من المملكة بالأعلام والهدايا تزامنًا مع ذكرى يوم الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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