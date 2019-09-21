، "النيابة العامة": البحث والتحري عن "معنف الرضيعة" تمهيدًا للقبض عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما ظهر في مقطع مصور.. وكان يحاول إجبارها على الوقوف!

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن رصد قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور لأحد الأشخاص يظهر محتواه قيام ذلك الشخص بضرب طفلة رضيعة وتعنيفها جسديًا لإجبارها على الوقوف.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة أصدرت على الفور أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف ذلك الجرم من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويته وتحديد موقعه، والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه، وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر، وإساءة المعاملة بحقه، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية، ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان المختصه لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.