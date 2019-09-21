انطلاق أول العروض المسرحية لـ طريق الهمة .. اليوم

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن فعاليات موسم اليوم الوطني الـ89، ينطلق اليوم السبت 21 سبتمبر العرض المسرحي العالمي “طريق الهمة” الذي يحتضنه الصالات الخضراء بالرياض، ويستمر إلى الاثنين القادم 23 سبتمبر، وذلك بدعم وتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

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ويحكي العرض الذي ينطلق يوميًّا في تمام الـ9:30 مساء كل يوم الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، حيث يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، ويعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

ويعمل على تقديم العرض المسرحي أكثر من 200 عارض و25 مؤديًا محترفًا، ومغنية أوبرا، و45 مؤديًا للعرضات الوطنية، بالإضافة إلى 10 مقطوعات و60 آلة موسيقية، بالإضافة إلى العديد من الأدوات التقنية الحديثة المساعدة في العرض.

الجدير بالذكر أن موسم اليوم الوطني الـ89 يشهد ثلاث فعاليات عالمية، وهي سيرك دو سو ليه في الدمام، ومملكة النجوم في جدة، وأخيرًا طريق الهمة في الرياض.







