شكرا لقرائتكم شاهد.. الأمير الوليد بن طلال وأمه منى الصلح في مناسبة اجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-21 شاهد.. الأمير الوليد بن طلال وأمه منى الصلح في مناسبة اجتماعية متابعات الخليج 365 - الرياض ظهر الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في إحدى المناسبات الاجتماعية رفقة أمه السيدة منى الصلح. Advertisements والمعروف أن والدة الأمير الوليد هي نجلة رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، وشقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبدالله. تزوجت منى الصلح من الأمير طلال- رحمه الله- في 1954م أنجبت ثلاثة وهم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأمير الوليد بن طلال وأمه منى الصلح في مناسبة اجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.