موعد عرض برنامج الحصن بنسخته السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قناة MBC1، أن منافسات برنامج الحصن الشهير، سيتم عرضها يوم الأربعاء القادم.

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وقالت القناة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: الساحة تنتظرك والكل متحمس للمجازفة.. من سيقتحم الحصن؟ وأضافت: تابعوا المنافسات الأربعاء القادم في تمام الساعة (9.30) مساءً بتوقيت السعودية على MBC1″.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن في يناير الماضي، أنه سيتم إنتاج نسخة سعودية من برنامج قلعة تاكيشي “الحصن” الياباني الشهير، والذي انطلق لأول مرة في اليابان في 1986م.

وتم تصوير النسخة السعودية من البرنامج في مدينة الرياض، من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي، ويواجه المتسابق المشارك في المنافسات 50 تحديًا ومغامرة، من بينها مغامرات مستحدثة جديدة وأخرى قديمة.