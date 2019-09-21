العمل: وحدة الحماية الاجتماعية تواصل البحث عن معذب طفلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة.

وأضاف متحدث العمل: يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف، وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.