سيناتور أمريكي : إيران تبحث عن طرق لفك الحصار بهجوم أرامكو

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، أن تورط إيران في الهجوم على أرامكو دليل على أن طهران تبحث عن طرق لفك الضغط عنها.

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وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن الشعب الإيراني في حالة يأس وعلينا مساعدتهم للتخلص من الاضطهاد.