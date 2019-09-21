2019-09-21

صور من تشييع زين العابدين بن علي في المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

شيع، اليوم، جموع من المصلين، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي وافته المنية أمس ودفن اليوم في المدينة المنورة.

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وأدى المصلون صلاة الميت على زين العابدين بن علي بعد صلاة عصر اليوم، في المسجد النبوي الشريف.





