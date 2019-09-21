شكرا لقرائتكم خبر عن أبا الخيل: تنسيق للوصول إلى معذب طفله الرضيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلاحق وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب طفله الرضيع بالصفع والضرب وتعمد رفعه وإسقاطه وطرحه أرضه.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الزملاء والزميلات في الوحدة ينسقون للوصول إلى المعنف، ويجرى التحقق من المعلومات التي وصلت إلى مركز بلاغات العنف، مشددا على أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. وكان متداولو المقطع أشاروا إلى أنه يرجح أن يكون الشخص وافدا.

من جانبها، أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أنها تتابع الواقعة مع الجهات المختصة للتأكد من مكانها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء.