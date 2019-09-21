شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شخصين في شاطئ «أم عنم» بمحافظة حقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

لقيَ شخصان في العقدين الثاني والثالث حتفهما غرقاً صباح اليوم (السبت)، في شاطئ أم العنم في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك.

وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن أحد الشابين يبلغ من العمر (21 عاماً) غرق أثناء السباحة، فيما حاول الثاني (32 عاماً) إنقاذه لكن محاولته باءت بالفشل.

"الخليج 365" بدورها تواصلت مع المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر، ولم يتم الرد حتى الآن.