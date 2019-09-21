الترفيه تطلق «تجارب السعودية» للمرة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه، المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ89 - أحد مواسم السعودية - للمرة الأولى في المملكة برنامج «تجارب السعودية» الذي يهدف بتجربته الفريدة من نوعها أخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.

Advertisements

يأتي ذلك ضمن توجيه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ بضرورة التركيز على إبراز الموروث السعودي بكل صوره، وصناعة تجربة ترفيهية ممتعة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويضم البرنامج في تفاصيله 70 برنامجا معدا ومتكاملا بالأنشطة التي تتوافق مع مختلف الأذواق والأعمار، منها ورش العمل الفنية والثقافية، والمغامرات الطبيعية، والأنشطة الرياضية، والزيارات التاريخية، بالإضافة للفعاليات المتنوعة وعدد من التفاصيل الأخرى المشوقة التي تعكس بأثرها وحدة وجمال هذا الوطن وتلاحم شعبه وقيادته.

ويمكن للراغبين في شراء تذاكر البرامج الاطلاع على موقع «عيشها»، الذي يقدم المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي سيقوم بها الزوار والمواعيد والفئات المخصصة لكل نشاط.