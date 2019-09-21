طرق بديلة بعسير لتسهيل الحركة في اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت إدارة مرور عسير طرقا بديلة لتسهيل الحركة المرورية وحركة التنقل وسط مدينة أبها، وطرق الوصول إلى مواقع الفعاليات المخصصة للاحتفال باليوم الوطني الـ89.

واتخذ مرور عسير عددا من الإجراءات الأمنية والمرورية، حيث خصصت 5 طرق رئيسة، وطريقان مفردان هما طريق بني مازم، وطريق بني مالك، إضافة إلى طريق آخر مزدوج هو طريق آل يوسف، وذلك لاستقبال السيارات القادمة إلى أبها وتحويلها لنقاط التجمع، فيما خصصت 4 طرق داخلية رئيسة شملت طريق الإمام محمد بن سعود - القابل، وطريق اليمانية نهران - دوار التحفيظ، وطريق المدينة، وطريق الوردتين لتكون طرقا ناقلة للحركة ومؤدية لمواقع الفعاليات الواقعة على طريق الحزام الشمالي والغربي بحي الضباب.

وحددت 8 نقاط لقفل الحركة المقترحة ومنع الدخول إلى موقع الفعالية، وهي إشارة الوصايف، حيث يمنع الدخول إلى موقع الفعالية من هذه النقطة وسيتم تحويل الحركة باتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد.

أما القادمون عن طريق موقع «قصر أبوشقارة» أبوخيال، فسيتم دخولهم إلى موقع الفعالية بعد إزالة الرصيف الوسطي وتحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي، كما تم تحويل مسار حركة القادمين عن طريق السودة بعد مخرج أبها الجديدة باتجاه طريق السودة ومن ثم الاتجاه إلى مواقف المشهد وطريق الطائف.

أما القادمون باتجاه إشارة طريق آل يوسف فسيتم إزالة الرصيف الوسطي قبل الإشارة لتمكين باصات النقل الترددي بالنزول إلى مواقف البنوك والعودة، فيما تم تحويل المسار الحركي للقادمين من حي النزهة إلى إشارة أبها الجديدة باتجاه أبها الجديدة ثم طريق السودة.

ودعت إدارة مرور عسير مستخدمي مواقف الأمانة بالخروج تجاه الغرب ثم الانعطاف من جوار مستشفى أبها الخاص يمينا باتجاه شارع الإمام محمد بن سعود والاستمرار إلى مواقف النادي الأدبي. أما الذين سيستعملون مواقف إدارة التعليم فسيسلكون طريق الأمير سلطان المخصص لهم والاستدارة من إشارة مستشفى عسير والعودة في الاتجاه نفسه.

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وخصصت مواقف كليات البنات الواقعة على طريق الملك عبدالله، والمدينة الرياضية، ومركز المعارض بالمطار كمواقف احتياطية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.

5 طرق رئيسة لتسهيل الحركة

• الملك عبدالعزيز

• الملك فهد

• السودة

• الطائف

• الملك عبدالله