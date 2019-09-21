إنقاذ 7 من دببة القمر بعد بقائها داخل الأسر 17 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أمس أنه جرى إنقاذ سبعة من الدببة الآسيوية المعروفة باسم «دببة القمر» من مزارع تبعد مسيرة ساعات قليلة من مدينة «هو تشي مينه».

وأنقذت مؤسسة «فور بوز» الفيتنامية غير الحكومية دبا واحدا الخميس وستة آخرين أمس الأول. وقالت صحيفة «في إن إكسبريس» المحلية إن الدببة الستة نشأت في الأسر منذ 17 عاما.

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وكانت الدببة في أقفاص ضيقة يصل لها القليل من ضوء الشمس، وتعاني الأغلبية من مشاكل صحية متعددة، مثل التهاب المرارة وسقوط الشعر وتلف في العين والأطراف، وكان أحدها بدون مخلب.

ومن المنتظر نقل الدببة السبعة برا لمسافة 1600 كلم إلى منشأة «نينه بينه بير كونسرفيجن» المعنية بالعناية بالدببة، وهي مسيرة ثلاث ساعات جنوب هانوي. وبحسب دراسة مسحية، لا يزال هناك نحو 450 دبا تعيش في ظروف بائسة بمزارع خاصة.

وحظرت فيتنام تربية الدببة بهدف الحصول على عصارتها الصفراوية في 2005، وسمح للمزارعين الذين كانوا يمتلكون دببة قبل الحظر بالإبقاء عليها.